Presentator en oud-judoka Dennis van der Geest wordt de vervanger van Wilfred Genee voor het radioprogramma Veronica Inside Ochtendshow. Dat meldt Van der Geest vrijdag op Instagram.

"Vanaf maandag is de Veronica Inside Ochtendshow weer terug op de radio, en omdat Wilfred Genee iets langer vrij neemt is mij gevraagd de boel daar in toom te houden", schrijft Van der Geest. "Geweldig om radio te mogen maken en onderdeel te mogen zijn van zo'n geolied team."

Wilfred Genee volgde Giel Beelen in november 2020 op als presentator bij Radio Veronica.

Van der Geest gaat het radioprogramma presenteren met co-host Niels van Baarlen en nieuwslezer Florentien van der Meulen.