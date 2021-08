Onder anderen presentatrice Kim-Lian van der Meij, columnist Thomas van Luyn en acteur Everon Jackson Hooi zijn deelnemers van het nieuwe seizoen van Wie is de Mol?. Dat werd zaterdagavond bekendgemaakt tijdens een livestream die het populaire programma organiseerde.

Tijdens de livestream stelden acteurs Hooi en Sahil Amar Aïssa, zangeres Suzanne Klemann, presentatrices Van der Meij, Welmoed Sijtsma, Fresia Cousiño Arias en Hila Noorzai, journalist Arno Kantelberg, Van Luyn, rapper Glen Faria en operazangeres Laetitia Gerards zich voor als de kandidaten van het 22e seizoen van Wie is de Mol?.

De opnames voor het nieuwe seizoen zijn momenteel bezig en de voorstelronde is ook een van de opdrachten die de kandidaten moeten uitvoeren.

De kijkers kunnen live stemmen op hun favoriete kandidaat. Dat heeft invloed op hun ontwikkelingen in het spel. Het is de eerste keer dat het publiek kan meebepalen over de inhoud van het programma.

Verdere details over het nieuwe seizoen, dat vermoedelijk begin 2022 bij de AVROTROS te zien is, zijn nog niet bekend. Ook is het nog niet duidelijk wat de opnamelocatie is. Vanwege de coronapandemie is de kans groot dat de opnames in Europa plaatsvinden. De presentatie is wederom in handen van Rik van de Westelaken.

De vorige reeks van Wie is de Mol? werd gewonnen door voetbalster Rocky Hehakaija. Actrice Renée Fokker vervulde de rol van mol en had de taak om zo min mogelijk geld in de pot te krijgen.

Wie is de Mol? is in Nederland al jaren een van de populairste tv-programma's. In 1999 en 2000 werd het eerste seizoen uitgezonden. Toen deden nog onbekende Nederlanders aan het spel mee. Sinds 2005 worden bekende Nederlanders voor het spel geselecteerd.