Lisa Loeb wist vrijdagavond medefinalisten Bram Douwes en Joost Oomen te verslaan en mag zich de achttiende winnaar van De slimste mens noemen. De cabaretier merkt dat bepaalde deuren, die eerder voor haar gesloten bleven, zich ineens wagenwijd openen.

"Ik deed vooral mee omdat ik het een superleuk spel vind en het dacht te kunnen winnen, maar natuurlijk had ik ook gehoopt om meer kaarten te kunnen verkopen", vertelt Loeb in gesprek met NU.nl.

"Door corona heb ik wat mijn carrière betreft een moeilijk jaar gehad. Omdat ik niet zo bekend was, miste ik vaak net de boot. Maar er gaan nu deuren open - enorme kluisdeuren zelfs. Daar ben ik dankbaar voor."

De 32-jarige Loeb merkt dat de kaartverkoop van haar show veel harder gaat, maar ook andere carrièredeuren openen zich. Zo krijgt de cabaretier een vaste rubriek in de nieuwe talkshow Khalid & Sophie.

"De redactie was blijkbaar onder de indruk van me en mailden: wij willen sowieso iets met jou en we zoeken nog iemand voor deze rubriek. Ik heb afgelopen dinsdag een screentest gedaan en woensdag hoorde ik al dat ze me graag wilden hebben. Ik wissel de rubriek, waarin ik op een grappige manier dingen ga uitleggen, af met Sosha Duysker en Sahil Amar Aïssa en over drie weken heb ik mijn eerste week. Dan kunnen de mensen even rust van me nemen, haha."

Daarmee komt er een droom voor haar uit, want Loeb zou graag meer op televisie willen doen. "Mijn ultieme droom is om een soort Klokhuis voor volwassenen te maken. Of een Zondag met Lubach-achtig programma met een feministisch tintje en een redactie van vrouwen, of in elk geval niet alleen maar witte heteromannen. Ze mogen me bellen."

Lisa Loeb met de trofee die ze ontving na het winnen van de finale. Lisa Loeb met de trofee die ze ontving na het winnen van de finale. Foto: KRO-NCRV

'Ben gemaakt voor dit spel'

Loeb maakte met haar deelname aan De slimste mens indruk en speelde veel medekandidaten bijna moeiteloos weg.

"Ik heb een goed geheugen, ben goed in triviaspelletjes en heb ook een brede interesse. En als cabaretier ben ik gewend om de actualiteiten bij te houden - ik lees drie kranten per dag - zodat ik dat in mijn shows kan verwerken. Eigenlijk ben ik dus gemaakt voor dit spel, haha. Maar je weet natuurlijk niet welke vragen je krijgt. Dus je kan wel alle hoofdsteden uit je hoofd leren, maar dat heeft weinig zin."

De cabaretier struinde voor haar deelname dus niet Wikipedia af, maar trainde wel op een tactiek zodat ze de vragen het best kon beantwoorden. "Ik begon zo simpel mogelijk met voor de hand liggende dingen, om daarna pas de meer ingewikkelde te noemen. Als je daarmee begint, dan is het juist moeilijker om bij die logische dingen terug te komen. De vraag waarbij me dat het beste lukte was die over Dolly Parton, binnen vijf seconden had ik alle goede antwoorden."

De kans is groot dat Loeb het KRO-NCRV-programma laat terugkomen in haar voorstelling. "Mijn show Extase gaat over mijn angststoornis, over dingen durven in het leven. Ik vond het wel vrij spannend om hieraan mee te doen, dus dat krijgt ook zeker een plek in mijn show. En misschien maak ik nog wel een langere versie van het liedje dat ik maakte voor de finale."