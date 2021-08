RTL Boulevard bestaat op vrijdag 3 september twintig jaar en om dat te vieren verschijnen oud-presentatoren volgende week eenmalig weer achter de desk. Onder anderen Albert Verlinde en Winston Gerschtanowitz maken een comeback.

Daarnaast zien we Daphne Bunskoek en Daphne Deckers terug in hun rol als RTL Boulevard-presentatrice. Beau van Erven Dorens en Peter van der Vorst zijn woensdag samen met Verlinde te zien als het trio waar het in 2001 allemaal mee begon.

"De leukste, mooiste, ontroerendste en meest spraakmakende herinneringen worden opgehaald", aldus RTL. Ook zal er aandacht besteed worden aan "hun dierbare collega die niet had mogen ontbreken in deze jubileumweek: Peter R. de Vries".