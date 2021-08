Lisa Loeb heeft vrijdagavond de finale van de achttiende reeks van De slimste mens gewonnen. De 32-jarige cabaretier wist de meeste punten te verzamelen en versloeg haar medekandidaten Joost Oomen en Bram Douwes.

Dichter en schrijver Oomen (31) viel als eerste af. De laatste ronde werd gespeeld door PowNed-verslaggever Douwes (37) en Loeb, waarbij de cabaretier aan het langste eind trok.

Loeb stond ook eerste in het klassement en was bij vijf van haar zeven eerdere deelnames de slimste van de dag. Ze is de opvolger van Snollebollekes-zanger en presentator Rob Kemps, die in januari de winst op zijn naam mocht schrijven. Hij reikte de prijs aan Loeb uit.

"Zo zie je maar, als je dingen weet van de Kardashians, Hannah Montana of Nation of Islam, kan je nog heel ver komen. Dus blijf nieuwsgierig", sprak Loeb het kijkerspubliek toe.

Donderdag werd bekend dat de cabaretier een komische rubriek in de nieuwe talkshow Khalid & Sophie krijgt.