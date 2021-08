De voorlopig laatste aflevering van B&B Vol liefde is donderdagavond door 728.000 mensen bekeken. De realityserie op RTL 4 behaalde afgelopen dinsdag en woensdag nog kijkersaantallen boven de 800.000.

Let op: Dit bericht bevat spoilers voor mensen die de recentste afleveringen van B&B Vol liefde en De slimste mens nog niet hebben gezien.

In het door Art Rooijakkers gepresenteerde programma gingen verschillende eigenaren van bed & breakfasts in binnen- en buitenland op zoek naar de ware.

In de aflevering was te zien dat kandidaten Vincent en Caroline een kandidaat uitkozen met wie ze verder wilden gaan. Of hier ook een relatie uit is voortgekomen, is nog niet bekend. RTL maakt op een later moment bekend of de relaties waar in de laatste aflevering sprake van was ook na de opnames hebben standgehouden.

Het best bekeken programma van de avond was donderdag eens niet het NOS Journaal van 20.00 uur. De nieuwsuitzending eindigde op de tweede plaats en moest De slimste mens voor laten gaan.

De voorlaatste aflevering van dit seizoen van de quiz trok 1,7 miljoen kijkers. Vrijdagavond strijden finalisten Lisa Loeb, Joost Oomen en Bram Douwes met elkaar om de winst.