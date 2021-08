PowNed-verslaggever Bram Douwes (37), theatermaker Joost Oomen (31) en cabaretier Lisa Loeb (32) maken kans om vrijdag uitgeroepen te worden tot de slimste deelnemer van dit seizoen van De slimste mens, maakte RTL Boulevard donderdag bekend.

Oomen speelde journalist Loes Reijmer in de halve finale weg met de vraag 'wat weet je van Op hoop van zegen?'. De theatermaker is de neef van presentatrice Astrid Kersseboom, die in 2020 tot slimste mens werd bekroond.

De Groningse Douwes was de eerste kandidaat dit het huidige seizoen de zeven afleveringen volmaakte. Ook pakte hij drie keer de dagwinst.

Vorig jaar ging Snollebollekes-frontman Rob Kemps er met de titel vandoor. Hij won in de finale van presentatrice Emma Wortelboer en cabaretier Andries Kunu.

De finale van De slimste mens is vrijdag om 20.35 uur te zien bij NPO2.