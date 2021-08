Chef'special-zanger Joshua Nolet reageert in het AD op de commotie die is ontstaan door het bericht dat hij woensdag op Instagram plaatste. Hierin deelde hij zijn verbolgenheid over het verzoek van prins Bernard van Oranje, mede-eigenaar van Circuit Zandvoort, om gratis op te treden tijdens de Dutch Grand Prix in ruil voor VIP-kaarten.

"Ze willen een bakkie met ons doen, begreep ik van onze agent. Dat vind ik allemaal niet zo interessant, dat hoeft voor mij helemaal niet", vertelt Nolet. Hij verklaart dat de brief waarop hij woensdag kritiek had niet van Van Oranje zelf afkomstig was, maar van een collega. "Hij schreef zoiets als: mijn collega Bernhard zou het leuk vinden als jullie op komen treden tijdens de Grand Prix."

Nolets woedeuitbarsting was vooral een optelsom, vertelt de Haarlemse zanger. "Over hoe we als maatschappij om willen gaan met onze branche en iedereen die werkzaam is in die industrie. En het was vooral gericht op politiek Den Haag, waar men ongelooflijk stil is gebleven na onze acties van afgelopen zaterdag."

Onder de naam Unmute Us gingen in verschillende grote steden zo'n 70.000 demonstranten de straat op. Ze protesteerden tegen de coronamaatregelen die de evenementensector treffen. Het uitblijven van een reactie vanuit de politiek op die actie valt bij Nolet verkeerd.

"Het boeit ze gewoon niet, maar zeg dát dan gewoon. Dan weten we dat ook weer. Het is gewoon zo dat artiesten vaak de sluitpost op een begroting zijn. Natuurlijk moeten artiesten in het begin jarenlang buffelen en voor niets spelen. Maar op een gegeven moment moet dat wel klaar zijn."

Dat collega's van Nolet wel gratis optreden in Zandvoort vindt hij oninteressant. Onder anderen Davina Michelle zal optreden. "Als zij wil spelen, moet ze dat lekker doen. Daar heb ik nul oordeel over. Waar ik wel een oordeel over heb, is over politici die weigeren te reageren op zo'n grote actie als de onze van afgelopen zaterdag."

Op sociale media krijgt Van Oranje woedende reacties over de poging om Chef'special gratis op te laten treden. Dat was volgens Nolet "absoluut niet de bedoeling".

"Maar dat is dan collateral damage. Hij krijgt 'm nu vol in zijn gezicht, omdat hij een lekker symbool is van hoe scheef het allemaal zit. Ik denk dat hij dat wel kan hebben."