Nederland staat op tegen kanker heeft woensdagavond 457.000 kijkers naar NPO1 getrokken. De show bereikte hiermee beduidend minder kijkers dan eerdere edities van het jaarlijkse evenement.

De presentatie van de show was in handen van Frits Sissing. Het programma, waarin donateurs worden geworven voor KWF Kankerbestrijding, leverde deze editie elfduizend nieuwe donateurs op. Nederland staat op tegen kanker eindigde op de achttiende plaats in de lijst van best bekeken programma's.

In 2020 trok de liveshow nog 750.000 kijkers en ook in 2019 schakelden meer dan 700.000 mensen in. In 2018 passeerde het programma de grens van 800.000 kijkers nog.

RTL 4 pakte gelijktijdig uit met de voorlaatste aflevering van B&B Vol liefde. Hier keken 859.000 mensen naar. De slimste mens op NPO2 wist rond dezelfde tijd ruim anderhalf miljoen kijkers te boeien.