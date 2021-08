Onder anderen rapper Boef, zanger Frans Bauer en auteur Griet Op de Beeck zijn te zien in de nieuwe reeks van De Geknipte Gast. Ook presentatrice Amber Kortzorg, radiopresentator Edwin Evers, acteur Walid Benmbarek, schrijver Geert Mak en zanger Danny Vera schuiven aan in het interviewprogramma.

In De Geknipte Gast nemen bekende Nederlanders plaats in een kappersstoel. Özcan Akyol knipt de gasten en gaat tegelijkertijd met hen in gesprek. Omdat de opnames in coronaperiode plaatsvonden, worden de gasten net als in de vorige reeks niet geknipt.

"We hebben ook dit seizoen weer een aantal memorabele gesprekken gevoerd", aldus de presentator. "De intimiteit en het decor van dit programma zijn onvergelijkbaar met wat dan ook. Er ontstaat bijna tijdens elk gesprek iets magisch in de barbierswinkel. Ik ben erg blij dat we nog een reeks maken. Sommige interviews worden kleine monumentjes."

De nieuwe reeks van De Geknipte Gast start op 8 september om 21.10 uur bij BNNVARA op NPO2. Danny Vera is te zien in de eerste uitzending.