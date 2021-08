Alle Nederlandse Formule 1-liefhebbers kunnen van donderdag 2 tot en met dinsdag 7 september naar alle programma's rond de Grand Prix in Zandvoort kijken. De zes Ziggo Sport Totaal-kanalen zijn die dagen voor iedereen in Nederland te zien, ook voor mensen zonder Ziggo-abonnement.

Daardoor zijn ook de extra uitzendingen van de talkshow Formule 1 Café voor iedereen te zien. Die worden live op locaties in en rondom Zandvoort gemaakt. Naast de Formule 1 zijn ook de kwalificatiewedstrijden voor het WK voetbal van 2022 live te volgen.

"Als trotse aanbieder van Formule 1 in de afgelopen negen jaar maken we dit nationale racespektakel op Zandvoort graag beschikbaar voor zo veel mogelijk fans", aldus Ziggo Sport-directeur Will Moerer.

"Laten we hopen dat heel Nederland een prachtige en spannende race ziet tussen Max Verstappen, Lewis Hamilton en alle andere coureurs."