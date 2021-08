De wedstrijd tussen PSV en het Portugese Benfica in de play-offs van de Champions League trok dinsdag 1,16 miljoen kijkers naar RTL 7. De wedstrijd, die in 0-0 eindigde en de uitschakeling van de Eindhovenaren voor het hoofdtoernooi betekende, eindigt daarmee bij de drie best bekeken programma's van de dag.

PSV verloor de uitwedstrijd eerder met 2-1 en wist thuis niet tot scoren te komen, waardoor ze de play-offs voor een plaats in de Champions League niet hebben overleefd.

Naast het NOS Journaal van 20.00 uur, dat het best bekeken programma van de avond was, wist ook De slimste mens de top drie te halen. De tweede aflevering van de finaleweek van de quiz leverde ruim anderhalf miljoen kijkers op.

Ook Omroep MAX wist net als maandagavond weer door de grens van de miljoen kijkers heen te gaan. Het programma We zijn er Bijna! werd op NPO1 door ruim 1,1 miljoen mensen bekeken.