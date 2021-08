Het nieuwe seizoen van Matthijs Gaat Door begint op zondag 5 september. De eerste aflevering van de muzikale talkshow van Matthijs van Nieuwkerk is eenmalig op zondag.

Vanaf de tweede aflevering wordt het programma uitgezonden op zaterdag.

In de eerste uitzending is Youp van 't Hek te gast en zal hij ook gaan zingen. De Sven Hammond Big Band verzorgt in deze en alle volgende afleveringen de muziek en Joost Prinsen brengt op de zaterdagen een liefdesgedicht ten gehore.

Matthijs Gaat Door vloeit voort uit De Wereld Draait Door en was eind januari voor het eerst op de televisie. Van Nieuwkerk, die op Oudejaarsavond al een voorproefje gaf van zijn nieuwe programma, had eerder willen beginnen. Maar omdat hij besmet raakte met corona moest hij de première van zijn zaterdagavondshow twee weken uitstellen.

Matthijs Gaat Door is zondag 5 september om 21.35 uur en vanaf de tweede uitzending elke zaterdag om 21.35 uur te zien bij BNNVARA op NPO1.