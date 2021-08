Nadat haar liefdesleven bijna dagelijks op de voet werd gevolgd, breekt donderdag de laatste aflevering aan voor het RTL 4-programma B&B Vol liefde. Deelnemer Caroline vertelt in gesprek met NU.nl dat ze de afgelopen weken als heftig heeft ervaren.

"Het heeft zo veel teweeggebracht", vertelt Caroline. "Vooraf denk je: hoe zou het ontvangen worden, en gaan er wel mensen kijken, want het is toch zomervakantie. Maar ik denk dat veel mensen door corona toch in Nederland zijn gebleven en het daardoor gezien hebben. Ik hoor zelfs van mensen dat ze tijdens hun vakantie wilden blijven kijken."

De B&B-eigenaar ervoer de opnames als heftig. "Op die hele invasie die binnenkomt - een cameraman, een geluidsman, de mannen die te gast zijn - kun je je niet voorbereiden. In het begin ben je je enorm bewust van de camera's, die vergeet je niet zomaar want ze zitten letterlijk in your face. Dat heb ik af en toe best intens gevonden, soms waren er draaidagen van twaalf uur."

"Ik zie wel terug dat ik totaal niet mezelf ben geweest, omdat ik er zo bewust van was dat alles kon worden uitgezonden. Normaal ben ik een stuk spontaner. Tijdens de laatste draaidagen was ik de camera meer gewend. Ik voelde me daarvoor vrijer en je ziet me wat losser worden, dat is de Caro die ik ken."

Bij de kijkers staat Caroline bekend als iemand die erg van schoonmaken houdt, maar ook dat beeld is volgens haar overdreven. "Ik loop echt niet iedere dag met een poetsdoek in mijn hand. Ik hou van schoon, maar poetsen is echt niet mijn hobby. Ik geniet veel meer van momenten als een bergwandeling of pilatesles."

'Elke dag bellen mensen aan'

Op sociale media is B&B Vol liefde een van de dagelijkse trending topics. Caroline kiest er echter voor om alle berichten op sociale media niet te lezen. "Natuurlijk hoor ik via via weleens wat. Er zitten soms knettergekke reacties tussen, maar dat zal altijd zo zijn met dit soort programma's. Maar ik geef er nul aandacht aan en over het algemeen valt het best mee. Debbie en Bert hebben het wat dat betreft veel zwaarder."

Maar ook in haar persoonlijke leven merkt de B&B-eigenaar heel veel van de impact die de populaire show heeft. "Er wordt elke dag aangebeld door mensen die met me op de foto willen. Ik vind het wel schattig en aandoenlijk dat mensen expres hiernaartoe rijden en aanbellen. Eigenlijk sta ik niet graag in het middelpunt van de aandacht. Maar goed, dan had ik ook niet mee moeten doen natuurlijk."

Caroline kijkt zelf ook alle afleveringen en volgt de belevenissen van haar mede-B&B'ers. "Ik vind het echt heerlijk om die verhaallijnen te zien, want ik weet hoe intens het proces is en hoe het is om drie weken lang die camera op je snufferd te hebben. Het is mooi om te zien hoe iedereen er op zijn eigen manier mee omgaat. En het is leuk om eens een kijkje te krijgen in een andere keuken. Ik zou trouwens heel graag een keertje naar de bed and breakfast van Debbie willen om die prachtige omgeving daar te zien."