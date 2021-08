Khalid Kasem werd door Peter R. de Vries, met wie hij zijn advocatenkantoor heeft opgericht, aangespoord om een televisiecarrière na te jagen. De onlangs overleden misdaadverslaggever zag in Kasem, die binnenkort zijn presentatiedebuut maakt, een televisietalent.

"Hij is altijd de aanjager bij mij geweest om dit te gaan doen, het presenteren", vertelt Kasem, vanaf volgende week te zien in de talkshow Khalid & Sophie, in gesprek met VARAgids.

"Samen hebben we naar mijn pilots gekeken, we hebben heel veel gesproken over wat hij als gast in talkshows goed vond en wat hij miste."

De Vries zag dat zijn vriend potentie had om talkshowpresentator te worden. "Bij de pilots zei hij: ik kan nu wel gaan muggenziftten - dat kon hij als geen ander - maar dit past je als een jas. Het is allemaal erg dubbel voor me: straks is hij er niet bij. Natuurlijk was hij anders wel eens aangeschoven."

Het was in eerste instantie de bedoeling dat Kasem een van de presentatoren zou worden van De Vooravond, de talkshow met Renze Klamer en Fidan Ekiz die dit jaar werd geannuleerd. Hij werd beschuldigd van het lekken van informatie naar de criminele organisatie van Ridouan T., waarna voor Klamer en Ekiz als presentatoren is gekozen.

"Misschien is het uitstel wel goed geweest", zegt Kasem daarover. "Het heeft me tijd gegeven om er nog meer over na te denken. Ik ben natuurlijk anders naar tv gaan kijken. Ik dacht vaak: hoe had ik dit onderwerp gedaan? Wat had ik deze gast gevraagd? Toen deze kans voorbijkwam, hoefde ik er niet lang over na te denken. In m'n hoofd was ik het inmiddels al een beetje geworden: talkshowpresentator."