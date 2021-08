Denkend aan Holland heeft met de eerste aflevering van het nieuwe seizoen 1,47 miljoen kijkers getrokken. Het programma van Omroep MAX, gepresenteerd door André van Duin en Janny van der Heijden, was daarmee het op twee na best bekeken programma van de avond.

In de show op NPO1 reizen de Heel Holland Bakt-collega's samen over Nederlandse rivieren en wateren. Het programma begon maandagavond aan een derde seizoen. De eerste twee seizoenen, beide bestaande uit vier afleveringen, trokken gemiddeld zo'n anderhalf miljoen kijkers naar NPO1.

Denkend aan Holland moest De slimste mens, dat werd uitgezonden op NPO2, net voor laten gaan in de lijst met de best bekeken programma's. De eerste aflevering van de finaleweek van de quiz trok zo'n 1,53 miljoen kijkers. Het NOS Journaal van 20.00 uur was met 1,77 miljoen kijkers het best bekeken programma van de dag.