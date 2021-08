De twee mannen die in de nacht van donderdag op vrijdag zijn opgepakt omdat zij worden verdacht van het gooien van molotovcocktails naar het huis van journalist Willem Groeneveld, blijven nog zeker twee weken langer vastzitten. Dat laat het Openbaar Ministerie van Noord-Nederland weten op Twitter.

De twee verdachten van 31 en 32 jaar oud werden maandagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank Noord-Nederland. Die heeft besloten dat hun bewaring met twee weken wordt verlengd.

De verdachten zitten in beperkingen, wat inhoudt dat zij 23 uur per dag in hun cel moeten blijven en alleen kort naar buiten mogen om te luchten. Ze worden zo veel mogelijk geïsoleerd van andere gedetineerden en mogen geen contact hebben met de buitenwereld.

De mannen worden verdacht van brandstichting en poging tot moord. Groeneveld kreeg in de nacht van woensdag op donderdag meerdere brandbommen door zijn raam. Hij wist de brand met zijn partner te blussen en de twee bleven ongedeerd. De politie startte direct een onderzoek en deelde beelden van de mogelijke daders.

De politie kwam de verdachten op het spoor door rechercheonderzoek en tips die binnenkwamen na het delen van de beelden. De beelden werden vervolgens veel gedeeld. Nu de arrestaties zijn verricht, wordt verzocht de beelden weer te verwijderen. Over de toedracht van het misdrijf is nog niets bekend.