Het Nederlands Film Festival (NFF) maakt tijdens de uitreiking van Gouden Kalveren niet langer onderscheid tussen acteurs en actrices. Het Gouden Televizier-Ring Gala doet dit al jaren niet meer. Televizier-hoofdredacteur Jeroen de Goeij laat desgevraagd aan NU.nl weten dat de organisatie de discussies over gender in de gaten blijft houden.

De organisatie van het NFF besloot vorige week de uitreiking van de Gouden Kalveren, de belangrijkste Nederlandse filmprijzen, vanaf dit jaar anders te laten verlopen. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen mannen en vrouwen. Voortaan wordt er één prijs uitgereikt voor de beste hoofdrol en één prijs voor de beste bijrol.

"De categorie Acteur/Actrice hebben wij in 2018 samengevoegd tot één categorie. Bij Talent is dat al vanaf 2008 het geval", zegt De Goeij over de uitreiking van belangrijkste televisieprijzen.

"De reden was praktisch: om in het stemproces ruimte te maken voor een nieuwe prijs die wij toen introduceerden: de Digital Impact Award. Deze heeft twee jaar bestaan. Wel nadat we dit vooraf getest hadden bij onze achterban. Dat viel goed, was een logische keuze en helemaal prima. Je ziet ook dat het ene jaar een vrouw wint en het andere jaar een man."

'Splitsing is al sinds jaar en dag zo'

De organisatie hanteert nog wel een onderscheid tussen presentatoren en presentatrice. "Die splitsing bij de categorie Presentator/Presentatrice is al sinds jaar en dag zo. Wij hebben het gesprek over een eventuele samenvoeging nog niet gevoerd", vervolgt De Goeij.

"Wij houden wel goed alle ontwikkelingen in de gaten, maar zullen voor de editie van 2021 geen grote stappen nemen op dit gebied. Wij hebben in deze categorie ook nog geen genomineerde kandidaten gehad die zichzelf als non-binair zien. Mocht het in de toekomst zover komen, dan zullen wij daar natuurlijk zorgvuldig mee omgaan. Maar zoals gezegd, op dit moment en voor de editie van 2021 staat dit gesprek niet op onze agenda."

Het Gouden Televizier-Ring Gala vindt dit jaar op 14 oktober plaats in Koninklijk Theater Carré Amsterdam. De stemrondes voor de verschillende categorieën zijn al geopend.