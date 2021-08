Een Afghaanse journalist die heeft samengewerkt met de Nederlandse televisiemaker Sinan Can is op de vlucht voor de Taliban, maar kan Afghanistan niet verlaten. Een andere Afghaanse mediawerker en collega van Can werd vijf jaar geleden vermoord door de nieuwe machthebbers van het land. Dat zegt Can tegen NU.nl.

Can werkte samen met Floortje Dessing aan de documentaire Mijn 9/11, een tweeluik over de gevolgen van de aanslagen op het World Trade Center in New York in 2001, dat vanaf 3 september te zien is op NPO1.

De opnames voor het BNNVARA-programma werden enkele maanden voor de machtsovername van de Taliban afgerond.

"De jongen waarmee ik voor deze documentaire heb gewerkt, zit vast in Afghanistan. Ik heb wel contact met hem. Ik heb tegen hem gezegd: zeg mij wat ik voor je kan doen. Maar hij zit in een gebied waar hij geen kant op kan. Deze jongen heeft twaalf jaar voor The New York Times gewerkt als fixer, tolk, researcher en verslaggever. En ik snap niet waarom de Amerikanen hem niet tijdig hebben geëvacueerd. Onbegrijpelijk."

Volgens Can wacht zijn collega af tot de situatie in het land enigszins is bedaard. "Nu bewegen is niet slim, want alles valt op. Hij zit nu thuis en durft de straat niet op."

'Ik krijg rillingen'

Can werkte in het verleden vaker in het Midden-Oosten, onder andere voor televisieproducties. Hij is zeer begaan met het lot van de mensen die hem destijds hebben geholpen in de desbetreffende landen.

"Een fixer (een persoon die ter plaatse contacten legt met lokale medewerkers, red.) waar ik veel mee heb gewerkt, bevindt zich nu bij familie in Duitsland. Een andere collega is in 2016 doodgeschoten door de Taliban. Hij had een dochter van acht maanden toen hij werd vermoord. Een prachtkerel. Sterk, cum laude afgestudeerd, een mooi en integer mens. Hij is bij een aanval van de Taliban op het parlement omgekomen."

Over de aanslag is de televisiemaker nog steeds boos, zegt hij. "Ik heb veel moeite als ik die mannen (de Taliban, red.) zie met hun baarden en hun glimlach. Ik krijg rillingen en tranende ogen als ik ze hun vlag zie hijsen."

De eerste aflevering van Mijn 9/11 is op vrijdag 3 september om 21.40 uur op NPO1 te zien.