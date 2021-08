Er zijn meer mediawerkers in Afghanistan die Nederland om hulp vragen dan de vijftien die op een lijst van het ministerie van Buitenlandse Zaken staan. Dat laat Jantine van Herwijnen, noodhulpcoördinator van Free Press Unlimited (FPU) donderdag weten. De organisatie stelde in samenwerking met de NVJ de desbetreffende lijst met vijftien namen samen.

Over de behandeling van die nieuwe verzoeken kan zij op dit moment niets zeggen. "We zijn daarmee bezig en werken er hard aan om die mensen ook te helpen."

"We zijn vorige week begonnen met een inventarisatie van mediawerkers die met Nederlandse media hebben samengewerkt. Op zondag was er opeens haast geboden, omdat Kaboel werd ingenomen", zegt Van Herwijnen.

FPU zet zich onder andere in voor de veiligheid van de onafhankelijke pers: "We hebben deze week een lijst met vijftien fixers en zestig gezinsleden naar het ministerie gestuurd. We zijn positief, maar we zijn nog niet benaderd en de mediawerkers in kwestie ook niet. We weten op dit moment niet hoe het ervoor staat. Maar ik heb er vertrouwen in dat het heel serieus genomen wordt. Wij hebben daar verder geen invloed op."

Woensdagavond liet het kabinet weten op de hoogte te zijn van de journalisten en fixers die Nederlandse hulp verwachten. Hun situatie zal echter op basis van een individuele beoordeling worden ingeschat.

Enkele journalisten willen wél in Afghanistan blijven

Ondanks de levensbedreigende situatie heeft Van Herwijnen ook vernomen dat sommige journalisten wél in Afghanistan willen blijven om verslag te doen. "Maar hoeveel dat er zijn, weet ik niet. We proberen op dit moment ook te achterhalen hoeveel internationale journalisten er zijn, maar die data zijn er nu niet."

Hoe de persvrijheid er in Afghanistan op lange termijn uit zal zien, durft Van Herwijnen op dit moment nog niet te zeggen.

"De prioriteit ligt nu bij het in veiligheid brengen van mensen. We kunnen momenteel ook geen geld naar Afghanistan sturen. Tot vorige week hebben we al 47 journalisten aan een safehouse geholpen. En we zijn aan het kijken hoe we ook lokale journalisten kunnen helpen. Maar die safehouses hebben geen water en licht en er is een probleem met cashflow."