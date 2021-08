Martijn Krabbé zal niet meer te zien zijn als presentator van The Voice Kids. Zijn taak wordt overgenomen door Buddy Vedder.

Krabbé zal wel de andere The Voice-formats blijven presenteren. In een reactie laat hij weten dat hij de presentatie van The Voice Kids aan nieuw presentatietalent wil overdragen.

"Daarom draag ik het programma over aan Jamai Loman en Buddy Vedder, die als nieuw duo een verrijking zullen zijn voor dit programma. De chemie tussen Jamai en Buddy zit goed, dus The Voice Kids is bij hen in goede handen", aldus Krabbé, die laat weten zo ook ruimte te krijgen voor andere programma's.

Vedder vertelt dat de presentatie van de talentenjacht al een tijd op zijn wensenlijst stond. "Omdat dit programma voor mij alle ingrediënten bevat waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Muziek, show, humor, soms een traan, maar bovenal megagetalenteerde kids."

Krabbé was in de twee recentste seizoenen naast Loman te zien in het programma. De 53-jarige presentator zal te zien blijven in The voice of Holland (met Chantal Janzen) en The Voice Senior (naast Lieke van Lexmond). Het laatstgenoemde programma start op 27 augustus.