Na het grote succes van Marble Mania denkt Winston Gerschtanowitz dat hij met Car Wars een miljoenenpubliek warm kan maken voor racen met op afstand bestuurbare auto's. "Mijn mond viel iedere keer weer open", zegt hij tegen NU.nl.

De ervaren presentator stelde echter een belangrijke voorwaarde. Eentje die Gerschtanowitz altijd stelt als hij gevraagd wordt een programma te presenteren: hij wil zich vooraf met de plannen bemoeien.

"Als presentator moet je één ding nooit doen: op de opnamedag roepen dat iets anders moet. Dan is het gewoon te laat. Als je je ermee wil bemoeien, moet je zorgen dat je op tijd bent. Ik vind het leuk om vanaf het begin ergens bij betrokken te zijn."

En zo nam Gerschtanowitz voor de eerste opnamedag plaats in het kantoor van John de Mol, waar het programma al in grote lijnen was uitgewerkt.

"In grote lijnen? Nou, tot in detail hoor", zegt de presentator. "Maar er is altijd ruimte om over bepaalde elementen te praten. Dat kan hem in kleine dingetjes zitten. In de puntentelling bijvoorbeeld. Aanpassingen die het verschil maken als je ze daadwerkelijk uitvoert ten opzichte van de plannen die je vooraf op papier hebt gezet."

Wat is Car Wars? Zes BN'ers racen tegen elkaar met op afstand bestuurbare auto's.

Zij worden bijgestaan door ervaren remotecontrolracers.

Hoe beter de BN'ers het doen, hoe meer geld ze voor een goed doel krijgen.

Najib Amhali, Leontien van Moorsel, René Froger, Herman den Blijker, Jamie Westland en Robert Doornbos zijn de kandidaten.

Infantilisering van televisie

LEGO-bouwwerken maken (LEGO Masters, RTL 4), knikkeren (Marble Mania, SBS6) en nu dus racen met op afstand bestuurbare auto's in Car Wars. Hoewel volgens sommige kijkers de infantilisering van televisie definitief is bereikt, loopt het grote publiek weg met het merendeel van deze familieshows. Hoe verklaart Gerschtanowitz dat?

"Toen ze me voor Marble Mania vroegen, dacht ik in eerste instantie: nou jongens, een programma over knikkers? Hier moet ik wel iets meer over weten. Maar toen zat ik bij De Mol in zijn kantoor en vertelde hij me over wat hij maandenlang met teams van tachtig man aan het bouwen was. Dat hij er heel Europa mee in wilde gaan. Toen werd ik enthousiast. Ik hou ook wel van een beetje risico, snap je. Dat het zo goed zou uitpakken, had ik natuurlijk nooit gedacht."

"Ik denk dat het vooral verbindende programma's zijn", vervolgt Gerschtanowitz. "Ouders en kinderen kunnen het programma samen kijken. Marble Mania werd overdag veel teruggekeken op tijden waarop de jonge kinderen nog niet naar bed hoefden. Zo zal het ook gaan met het autoracen. Bijna iedere jongen had vroeger wel zo'n autootje. Of het nou zo'n simpele met een koordje was of een iets mooiere met op afstand bestuurbare techniek."

'Kwaliteit zal altijd zijn plek vinden'

Op de achtergrond zijn Talpa en RTL bezig om te fuseren. Enkele medewerkers, producenten en adverteerders maken zich zorgen over wat de samenwerking voor hun toekomst gaat betekenen. Volgens Gerschtanowitz zal het zo'n vaart echter niet lopen.

"Ik heb bij zoveel zenders gewerkt en ben inmiddels bijna 25 jaar lang iedere dag op televisie te zien. Ik ben zelf dus niet zo erg met die fusie bezig. Ik wil echter niet de indruk wekken dat ik ervan overtuigd ben dat het allemaal wel goed zal komen. Maar je kunt er gewoon geen invloed op uitoefenen."

Als RTL en Talpa gaan fuseren, zullen ze op den duur waarschijnlijk mindere identieke dingen maken. Het lijkt duidelijk dat er een schifting zal gaan plaatsvinden, zegt Gerschtanowitz.

"Maar kwaliteit zal altijd zijn plek vinden, dat weet ik zeker. Dat er veel zenders zullen verdwijnen, is echter een aanname van veel mensen. Er zal nog steeds dezelfde hoeveelheid gemaakt moeten worden. Ze gaan de kleinere zenders namelijk echt niet direct schrappen. Ook de 1,5 procent van zo'n zender draagt bij aan wat er uiteindelijk in totaal door adverteerders valt weg te zetten. Zenders uithollen is pas zinnig als ze niets meer opleveren."

"Maar wat ik op een gegeven moment wel zou kunnen begrijpen, is dat Talpa en RTL niet onderling gaan concurreren op het gebied van nieuwsvoorziening. Het lijkt me dus twijfelachtig dat nieuws- en showbizzprogramma's recht tegenover elkaar geprogrammeerd zullen worden. En wellicht zullen de redacties van die programma's ook wel samengevoegd worden."

'Je kunt niet alleen maar hits hebben'

Gerschtanowitz raakte ervan overtuigd dat hij Car Wars wilde presenteren, nadat hij had gehoord wat ervoor zou worden uitgetrokken.

"Dit programma is duurder dan Dance Dance Dance. Om je even een idee te geven: we hadden bijvoorbeeld een grote loods waar de banen in pitboxen zijn gebouwd, we hebben een sneeuwbaan afgehuurd en we hebben op het strand en op het circuit van Zandvoort geracet."

"Elke week werd er wel weer iets anders bedacht. En iedere keer viel mijn mond open als ik zag wat ze gebouwd hadden. Het is de bereidheid om veel centjes uit te geven aan iets waar je heel erg in gelooft en waarmee je de productiewaarde naar een heel hoog niveau tilt."

Dat De Mol een enthousiasmerende werking heeft, is bekend, maar hoe gaat s' lands invloedrijkste producent ermee om als iemand hem nee wil verkopen? "Oh, dat heb ik een paar keer in mijn leven zeker ook gedaan. Maar een presentator die alleen maar naar safe bets op zoek is, zou niet moeten bestaan. De spanning vooraf, het niet zeker weten of iets zal scoren, dat is het leuke van het vak. De ene keer heb je iets moois te pakken, de andere keer kijkt er geen hond. Je kunt niet alleen maar hits hebben in deze wereld."

Car Wars is vanaf 20 augustus om 20.30 uur op SBS6 te zien