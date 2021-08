Het Mediapark en de omliggende straten worden door de gemeente Hilversum voor nog eens een maand als veiligheidsrisicogebied aangemerkt. De maatregel, die werd genomen na ernstige bedreigingen na de moordaanslag op Peter R. de Vries, wordt verlengd omdat "de dreiging nog niet is verminderd".

Dat schrijft waarnemend burgemeester Charlie Aptroot donderdag in een brief aan de gemeenteraad. Wel merkt hij op dat de politie "tot nu toe zeer beperkt gebruik heeft gemaakt van de extra bevoegdheden, omdat hiertoe geen aanleiding was".

In een veiligheidsrisicogebied mag onder meer preventief gefouilleerd worden en mogen auto's worden doorzocht.

De maatregel werd in de loop van juli genomen met het oog op het programma RTL Boulevard, dat te maken had met ernstige bedreigingen.

De studio aan het Leidseplein in Amsterdam werd daarom verruild voor een studio op het Mediapark. De dreiging volgde op de aanslag op misdaadverslaggever De Vries, die hij niet overleefde. Hij werd neergeschoten nadat hij te gast was geweest bij RTL Boulevard.