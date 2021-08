In de nacht van woensdag op donderdag zijn meerdere molotovcocktails (brandbommen) door het raam van Sikkom-hoofdredacteur Willem Groeneveld gegooid. De politie neemt de zaak hoog op, schrijft het Dagblad van het Noorden.

Groeneveld en zijn partner bleven ongedeerd, doordat ze het vuur snel konden blussen.

Groeneveld schrijft op de regionale nieuwswebsite Sikkom onder meer kritische stukken over verhuurders en bedrijven die hij van malafide praktijken beschuldigt. Als gevolg daarvan wordt de journalist al jarenlang bedreigd en geïntimideerd.

Wie er achter deze aanslag zit, is nog niet duidelijk. De politie heeft nog geen verdachten aangehouden.

Niet lang voor de aanslag met brandbommen werden de adresgegevens van Groeneveld tegen zijn zin in bekendgemaakt op internet. Dit is strafbaar en wordt doxing genoemd.

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) spreekt van "weer een aanslag op de Nederlandse journalistiek". Dat stelt algemeen secretaris Thomas Bruning in een reactie op het nieuws.

'Dit wordt niet getolereerd in Nederland'

"Na de moordaanslag op Peter R. de Vries is dit de tweede aanslag in korte tijd op een Nederlandse journalist", stelt Bruning. "Dit is een heel somber jaar voor de journalistiek. Deze aanslag op Willem met een brandbom had heel anders kunnen aflopen."

De NVJ-voorman beklemtoont dat Groeneveld eerder te maken heeft gehad met ernstige bedreigingen. "Het is van cruciaal belang dat Willem zich nu beschermd voelt en dat de politie alles in het werk stelt om de laffe daders van deze aanslag snel op te sporen en te vervolgen. Het moet duidelijk zijn dat dit niet wordt getolereerd in Nederland."

Bruning denkt dat het onderwerp, zeker na de moordaanslag op Peter R. de Vries, wel op de agenda staat van de landelijke politiek. "Maar deze nieuwe aanslag bewijst wel dat alles wat we op dit moment doen nog niet genoeg is. Ik hoop dat Den Haag zich daar heel goed van doordrongen is. Journalisten horen zich niet bedreigd te voelen en moeten zonder angst hun werk kunnen doen."