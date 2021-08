De live-uitzendingen van Omroep MAX om geld op te halen voor gedupeerden van de overstromingen in Limburg hebben 2.034.553 euro opgebracht. Omroep MAX-directeur Jan Slagter maakte de eindstand van de inzamelingsactie woensdagavond bekend in talkshow Op1, live vanaf het Theodoor Dorrenplein in Valkenburg.

Vanaf datzelfde plein werden er gedurende de dag drie live-uitzendingen gepresenteerd door Slagter en Dionne Stax. Na die uitzendingen stond de teller van MAX voor Limburg op zo'n 1,4 miljoen euro. In Op1 was er ook uitgebreid aandacht voor de overstromingen en de benefietactie.

Tijdens de uitzendingen kwamen bekende en minder bekende Limburgers aan het woord. Zo waren André Rieu, Beppie Kraft en Rowwen Hèze er en zat Daan Prevoo, burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul, aan tafel. Onder anderen André van Duin en Huub Stapel deden in een videoboodschap een oproep om te doneren. In Op1 schoven onder meer demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen en dijkgraaf van Waterschap Limburg Patrick van der Broeck aan.

Er is door het Nationaal Rampenfonds inmiddels ruim 11 miljoen euro opgehaald voor mensen die getroffen zijn door de wateroverlast. Zo’n 190.000 mensen hebben geld gedoneerd.