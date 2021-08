Dennis Schouten en Jan Roos gaan een kort geding aanspannen tegen Televizier, omdat hun programma Roddelpraat is uitgesloten van deelname aan de Gouden Televizier-verkiezing. Schouten meldt op Twitter dat ze naar de rechter stappen.

"Laten we met z'n allen laten zien dat de Televizier niet bepaalt wat wel en niet goed is in de wereld", roept de presentator zijn volgers op. Roos liet eerder woensdag al op Twitter weten dat hij in gesprek was met een advocaat over een kort geding tegen Televizier.

Het duo liet dinsdag weten een e-mail te hebben ontvangen van Televizier, waarin staat dat ze geen kans meer maken op de Televizier-Ster voor populairste online-videoserie. Als reden werd gegeven dat Roddelpraat groepen in de samenleving zou beledigen. Dit valt ook te lezen in een verklaring van Televizier op Twitter, waarin staat dat een dergelijke serie "niet moet meedingen naar een prijs als deze."

Roddelpraat stond eerder al niet op de longlist van programma's waar uit gekozen kon worden, maar doordat de show zo vaak werd ingevuld als vrije keuze, behaalde het alsnog genoeg stemmen om door te gaan naar de volgende ronde. Televizier besloot het programma vervolgens uit te sluiten van deelname.