Het AD mocht vorig jaar schrijven dat politie en justitie de advocaat Khalid Kasem ervan hebben verdacht in 2015 informatie te hebben gelekt aan de organisatie van Ridouan T. Dat er een (ander) onderzoek naar Kasem liep, had de krant op 30 mei echter niet mogen publiceren. Dat heeft de rechtbank Utrecht woensdag bepaald.

Kasem begon na de publicaties een bodemprocedure tegen het AD en advocaat Hammerstein, op basis van vier verschillende hieronder beschreven onderdelen.

Het AD schreef op 29 mei 2020, op basis van bronnen, dat Kasem volgens het Openbaar Ministerie (OM) in 2015 informatie aan de organisatie van T. had verstrekt. De rechter oordeelde dat deze publicatie niet onrechtmatig is, omdat de publicatie op voldoende bronnen berust.

Een dag later schreef AD dat de Deken, de toezichthouder op de advocatuur, een onderzoek naar het lekken had ingesteld. Deze publicatie is volgens de rechtbank wel onrechtmatig, omdat dit niet voldoende uit de bronnen van de AD-journalisten is gebleken.

In juli 2020 schreef de krant een artikel met daarin uitspraken van Oscar Hammerstein, voormalig advocaat van de kroongetuige in het Marengoproces Nabil B. Daarin herhaalt Hammerstein de eerder door het AD gepubliceerde verdenking van het OM, maar stelt hij ook dat het OM de samenwerking tussen Nabil B. en Peter R. de Vries niet wenselijk vond, vanwege de banden die Kasem (voormalig kantoorgenoot van de inmiddels overleden De Vries) met T. zou hebben gehad. Ook deze publicatie vindt de rechter niet onrechtmatig, omdat Hammerstein zijn uitspraken voldoende had onderbouwd.

In februari 2021 was Hammerstein in talkshow OP 1 te gast, waarin hij meermaals zei dat "algemeen aangenomen wordt dat Kasem informatie verschaft aan T.". Dit had hij volgens de rechtbank niet moeten doen. "Daarmee wordt gesuggereerd dat er een breed vermoeden bestaat van een actueel (al dan niet direct) contact tussen Kasem en T. Die suggestie vindt geen steun in de feiten", aldus de rechtbank.

Kasem zag column en presentatieklus aan zich voorbijgaan

De bovenstaande publicaties en uitspraken hebben er volgens Kasem toe geleid dat hij zowel een column bij Het Parool als de presentatie van het televisieprogramma De Vooravond aan zich voorbij zag gaan.

Uit onderzoek van de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten is uiteindelijk niet gebleken dat advocaat Khalid Kasem geheime informatie heeft verstrekt aan de criminele organisatie van T. Dat liet de deken in februari weten.

Vanaf maandag 30 augustus presenteert Kasem, afwisselend met Sophie Hilbrand, het actualiteitenprogramma Khalid & Sophie op NPO 1.