The Handmaid's Tale-auteur Margaret Atwood, bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal Sarina Wiegman en de Vlaamse viroloog Marc Van Ranst zijn te gast in de nieuwe reeks van College Tour. De nieuwe uitzendingen worden vanaf dinsdag 31 augustus uitgezonden.

Binnenkort zal presentator Twan Huys de namen van de overige drie gasten bekendmaken. In het programma gaan studenten in gesprek met bekende personen.

Het is de tweede reeks die door KRO-NCRV wordt uitgezonden. In de eerste serie namen onder anderen Femke Halsema, Ilse DeLange en de Belarussische oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya plaats naast Huys.

De uitzending met de 51-jarige Wiegman wordt opgenomen in Stadion Galgenwaard in Utrecht. Wiegman, die het vrouwenvoetbal in Nederland dankzij meerdere overwinningen op de kaart zette, zal deze zomer de overstap naar het Engelse nationale vrouwenelftal maken. De uitzending met Wiegman is op 31 augustus te zien.

Van Ranst was het afgelopen jaar veelvuldig in het nieuws, mede omdat hij op sociale media de confrontatie aanging met coronasceptici. Dat leidde onder meer tot een rechtszaak met coronacriticus Willem Engel, die de 56-jarige viroloog beschuldigt van laster. De aflevering met Van Ranst wordt uitgezonden op dinsdag 7 september.

De 81-jarige Atwood bracht in 1985 The Handmaid's Tale uit, dat recentelijk een breder publiek bereikte dankzij de succesvolle serieverfilming. Atwood won tweemaal de prestigieuze Booker Prize voor haar werk, waarin ze thema's als politiek activisme en feminisme een hoofdrol laat spelen. De Canadese is op 28 september te gast.