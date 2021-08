Try Before You Die is vanaf 4 september weer op televisie te zien. Tien jaar geleden was het programma, waarin de vraag wat je voor je dood nog zou willen doen centraal staat, voor het laatst te zien.

Destijds waagden onder anderen Katja Schuurman, Sophie Hilbrand, Geraldine Kemper en Ruben Nicolai zich aan uitdagende stunts.

In de nieuwe reeks gaan presentatoren Nesim El Ahmadi, Jurre Geluk, Dionne Slagter, Quinty Misiedjan, Stephanie van Eer, Tim Senders, Jamaal Hussein, Qucee en Fenna Ramos uiteenlopende challenges accepteren.

De negen teamleden dagen elkaar onder meer uit tijdens het stuntvliegen, vuurspuwen en offroad racen.

Try Before You Die is vanaf 30 augustus op het YouTube-kanaal van NPO ZAPP te zien en vanaf 4 september om 18.15 uur op NPO Zapp.