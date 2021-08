Wilfred Genee heeft maandagavond tijdens de eerste uitzending van het nieuwe seizoen van Veronica Inside de kijkers bedankt voor de lieve berichten die hij heeft ontvangen na het overlijden van zijn vader.

De moeder van Genee raakte begin augustus bewusteloos door een val van de trap. Genees vader dacht dat zijn vrouw overleden was, kreeg een hartinfarct en overleed. Genee ontbrak daarom de laatste weken van De Oranjezomer en werd vervangen door Hélène Hendriks.

"Ik wilde Hélène nog even bedanken voor de week die ze overgenomen heeft. Ik wil ook de mensen die ontzettend vriendelijke berichtjes hebben gestuurd ook nog even bedanken", aldus de presentator aan het einde van het programma.

Bij de start van de uitzending stond Genee al even kort stil bij het overlijden van zijn vader, maar pas aan het einde durfde hij zijn dankwoord uit te spreken. "Ik wilde dit niet in het begin zeggen, want dan was ik bang dat ik het even te zwaar zou krijgen. Maar ontzettend bedankt dat al die mensen zo lief hebben gereageerd."

De presentator richtte zich ook nog even tot zijn moeder. "Ik wil mijn moeder heel veel sterke wensen vanaf deze plaats. Mam, zet 'm op aan die kant en tot later."