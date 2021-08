De televisiequiz 2 voor 12 bestaat vijftig jaar. Om dit jubileum te vieren zijn een reeks bekende Nederlanders uitgenodigd om mee te doen aan een speciale editie van het programma, onder wie cabaretier Freek de Jonge en nieuwslezer Astrid Kersseboom.

BNNVARA komt met vijf speciale afleveringen waarin alleen bekende Nederlanders meedoen. Naast De Jonge en Kersseboom doen actrice Carine Crutzen, presentatrice Simone Weimans en presentatoren Erik Dijkstra en Frank Evenblij mee.

Ook politici Jeroen Dijsselbloem, Diederik Samsom, Alexander Pechtold en Sybrand Buma zijn te zien in de jubileumafleveringen. De uitzendingen zijn in de week van 30 augustus op NPO2 te zien.

2 voor 12 was in 1971 voor het eerst op televisie te zien. Na tien jaar stopte het programma tijdelijk. In 1991 nam Astrid Joosten de presentatie op zich en de quiz is sindsdien niet meer van de buis verdwenen.