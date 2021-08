Evert ten Napel heeft ruim een week na zijn afscheid als sportcommentator toch een nieuwe klus. Hij gaat elke maandag het sportweekend bespreken in het Omroep MAX-programma Goeiedag Haandrikman! op NPO Radio 5.

Dat vertelde Ten Napel maandagochtend in de radioshow van Bert Haandrikman.

Haandrikman vindt het leuk dat Ten Napel bij zijn programma aan de slag gaat. "Ik ben met het commentaar van Evert opgegroeid. Zijn bevlogen manier van sportbeleving, zijn passie en zijn ongebreidelde sportkennis zorgen ervoor dat ik buitengewoon trots ben om hem als vaste sportvriend in mijn programma te mogen begroeten."

De 77-jarige Ten Napel besloot te stoppen als commentator omdat hij het na 45 jaar wel mooi geweest vond. Hij zwaaide op 7 augustus af tijdens de wedstrijd tussen Ajax en PSV (0-4) om de Johan Cruijff Schaal op ESPN.

In 2009 kondigde Ten Napel aan op te houden met zijn werk, maar na enkele losse klussen voor de NOS stapte hij in 2012 toch over naar ESPN (toen nog Eredivisie Live geheten, later FOX Sports).