279.000 mensen hebben zondagavond gekeken naar de start van het derde seizoen van Promenade. Naar de eerste aflevering van 100 dingen, waarin bekende Nederlanders een maand met honderd spullen leven, keken 757.000 mensen.

Voor Promenade zijn de 279.000 kijkers geen uitschieter: het vorige seizoen trok gemiddeld 263.000 kijkers. De best bekeken uitzending van het satirische programma is nog altijd die van 9 februari 2020, waar 730.000 mensen naar keken.

Promenade was op NPO3 om 22.00 uur te zien. Even daarvoor - om 21.30 uur - was bij NPO1 100 dingen van start gegaan. In de eerste aflevering is Xander de Buisonjé met zijn gezin te zien. Later volgt onder anderen Danny de Munk met zijn gezin. De families leven eerst met honderd producten per persoon, later gaat het hele gezin over op honderd producten gezamenlijk. Daarin tellen kledingstukken en bestek los mee.

Het nieuwe seizoen van Stegeman op de bres is zondag bij SBS6 met 619.000 kijkers van start gegaan.