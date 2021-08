Wilfred Genee is maandagavond weer te zien als presentator van Veronica Inside, meldt Shownieuws. Genee was sinds eind juli niet aan het werk.

De moeder van Genee raakte begin augustus bewusteloos door een val van de trap. Genees vader dacht dat zijn vrouw overleden was, kreeg een hartinfarct en overleed.

De 54-jarige Genee, die op het moment van het incident net vakantie had, werd in het tijdelijke programma De Oranjezomer vervangen door Hélène Hendriks. De presentatrice laat aan Shownieuws weten dat Genee er maandagavond weer bij is.

Naast Genee zullen ook de vaste tafelgasten René van der Gijp en Johan Derksen aanwezig zijn.

Veronica Inside is maandag vanaf 20.30 uur te zien op Veronica.