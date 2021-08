In totaal 466 boeren hebben zich aangemeld voor een nieuw seizoen Boer zoekt Vrouw en daar zijn traditiegetrouw tien van overgebleven. In de eerste aflevering op 29 augustus stelt Yvon Jaspers tien boeren voor, waarvan zeker één vrouw. Dat is te zien op de eerste vrijgegeven persfoto in handen van AD.

Op de eerste foto zijn de boeren altijd van de achterkant te zien en dus niet te herkennen. Op de persfoto is te zien dat er komend seizoen zeker één vrouw bij is. Drie boeren dragen een hoed en een aantal boeren zijn deels verscholen achter andere deelnemers waardoor er nog weinig over te zeggen valt.

Dit jaar zijn er iets meer aanmeldingen dan voor het voorgaande seizoen: toen waren er een kleine vierhonderd boeren die wilden meedoen. Het record staat nog altijd op naam van het tiende seizoen: KRO-NCRV ontving voor dat seizoen 635 aanmeldingen.

Het nieuwe seizoen gaat op 29 augustus van start met de allereerste uitzending waarin alle tien de boeren te zien zijn. Daarna is er een periode waarin kijkers aan het programma kunnen schrijven. Ieder seizoen worden vijf boeren gevolgd op televisie, de andere vijf worden via de website van het programma gevolgd.

In het vorige seizoen stonden Bastiaan, Annemiek, Geert, Geert Jan en Jan centraal. Bastiaan en Jan hielden een relatie aan hun deelname over, Bastiaan en Milou zijn inmiddels uit elkaar en Nienke en Jan zijn na een korte periode zonder elkaar weer samen.