Actrice Eva van de Wijdeven is de nieuw bekendgemaakte deelnemer van het survivalprogramma Expeditie Robinson, dat dit seizoen werd opgenomen in Kroatië. Dat maakte het AD zondag bekend.

Van de Wijdeven, bekend van de series Dunya en Desie en A'dam - E.V.A., had al gauw door dat ze weinig aan haar voorbereidingen had. "Nou ik zal je zeggen, je kan voorbereiden wat je wil, maar het maakt geen zak uit, het lot bepaalt. Wees in het moment, laat de controle los, pas je aan, werk samen, strategieën ontstaan in het moment, kortom dat is survivallen!"

Haar deelname vond ze zo belangrijk dat ze een aantal acteerklussen heeft afgezegd. "Ik ben heel erg van verandering, van beweging, van ontwikkeling en dingen leren. Daarom was Expeditie een perfecte kans voor mij om goed te voelen wat je wilt en wie je echt bent. Ik heb voor mijn deelname wel twee of drie rollen afgezegd. Dat zijn belangrijke grote keuzes die je maakt. Maar het was de juiste keuze."

De uitnodiging voor het survivalprogramma kwam op een goed moment, vertelt de 36-jarige actrice. "Na twintig jaar acteren en als je wat ouder wordt, krijg je op een gegeven moment andere behoeftes en verlangens. Je gaat wat meer naar binnen en naar jezelf kijken en nadenken wat de volgende stap is in je leven."

Hoewel Van de Wijdeven nooit de ambitie had om mee te doen met het programma, leek het nu een welkome afwisseling. "Toen kwam dit op mijn pad en zag ik het als een kans. Opeens dacht ik 'dit is wel iets voor mij', wat ik in de voorgaande jaren niet ingezien had."

Moeite om haar eenjarige zoontje Julius achter te laten bij haar vriend, ondernemer Steven ten Bruggencate, had de actrice niet. "Soms is afstand nemen van je kind de manier om juist dichterbij te komen. Hij is natuurlijk in veilige handen bij papa. We hebben het vooraf goed besproken. Daar kwam heel duidelijk uit: 'dit moet jij doen. Het is nu jouw tijd. Die kleine komt wel goed.' Op die manier voelde het helemaal juist."

Eind juli werd bekend dat Expeditie Robinson komend seizoen twee in plaats van één keer per week op televisie is. De nieuwe reeks is vanwege de coronapandemie dichter bij huis opgenomen. Het seizoen is in Kroatië gefilmd.

Het programma, waarin een groep mensen op een onbewoond eiland moet overleven, is sinds 2000 in Nederland op televisie en wordt gepresenteerd door Nicolette Kluijver en Kaj Gorgels.