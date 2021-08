Johnny de Mol krijgt in september een dagelijkse liveshow op SBS6, meldt Shownieuws zaterdag. Zijn programma krijgt de titel HLF8 en zal van maandag tot en met vrijdag vanaf 19.30 uur te zien zijn.

De eerste uitzending is op maandag 6 september. Verdere details over de show worden op een later moment bekendgemaakt.

De Mol (42) maakte in 2018 de overstap van RTL 4 naar SBS6. Voor de zender presenteerde hij programma's als DanceSing, Restaurant Misverstand en de talentenjacht We Want More.

In de tweede reeks van het laatstgenoemde programma keerde De Mol niet terug. Hij wil zich volgens een woordvoerder van Talpa "meer toeleggen op humaninterestprogramma's".