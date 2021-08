Voormalig Op1-presentator Talitha Muusse is naar eigen zeggen door haar werkgever KRO-NCRV gevraagd om zich "gedeisd te houden" wanneer bepaalde politieke partijen onderwerp van gesprek waren in de talkshow. De presentatrice heeft daar melding van gemaakt bij een vertrouwenspersoon, maar daar is volgens haar niets mee gebeurd.

Al vanaf het begin kreeg Muusse het verzoek of ze minder kritisch wilde zijn wanneer er bepaalde politieke onderwerpen aan bod kwamen. "Dan kreeg ik signalen door van: sommige politieke partijen zijn niet zo blij met jouw benoeming als presentator", vertelt ze in de talkshow Media Inside.

Muusse kreeg deze verzoeken direct van haar werkgever, omroep KRO-NCRV. "Er is niemand tussen gaan staan. Die druk is direct op mijn bordje gegooid, zo van: je ligt onder een vergrootglas bij die en die, hou je even gedeisd. Dat was al vanaf week één dat ik daar zat. Ik kon het dus ook eigenlijk niet goed doen."

De presentator schrok enorm van deze druk en schreef na een maand een brief waarin ze dit deelde met haar werkgever. "Ik voelde me zeer geïntimideerd door dit krachtenveld en schreef dat ik mijn werk daardoor niet goed kon doen. Ik heb er ook melding van gemaakt bij een vertrouwenspersoon binnen de omroep, maar daar is helemaal niet mee gedaan."

Ook werd Muusse verzocht om oude Twitter-berichten van haar te verwijderen, omdat deze politiek gevoelig zouden zijn.

Muusse was samen met BoerBurgerBeweging-lijsttrekker Caroline van der Plas te gast in Media Inside. Op Twitter laat Van der Plas weten geschrokken te zijn van de politieke druk die Muusse zegt te hebben ervaren. "Ik ga hierover Kamervragen stellen. Politiek mag nooit bepalen wat de media moeten doen."

NU.nl is in afwachting van een reactie van KRO-NCRV.

Muusse vertrok uit zichzelf bij Op1

Muusse begon in januari met de presentatie van de zondaguitzending van Op1, samen met Sven Kockelmann. Begin april maakte ze bekend te stoppen als presentator van de talkshow. Er stond toen nog maar één uitzending voor het duo in de agenda, omdat de zondaguitzendingen alleen rond de Tweede Kamerverkiezingen werden uitgezonden.

De KRO-NCRV heeft volgens Muusse voorwaarden aan haar presentatie gesteld die botsen met haar "professionele en persoonlijke waarden", zo liet ze destijds weten.

Muusse was begin april naar eigen zeggen het vertrouwen in de politiek verloren door de gang van zaken rond de bemoeienis van demissionair minister-president Mark Rutte met de rol van het CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. De presentatrice riep haar volgers er op sociale media vervolgens toe op om op het Plein in Den Haag te komen praten over de ontwikkelingen binnen de Nederlandse democratie.

De tweet werd daarna verwijderd. Volgens Muusse besloot de KRO-NCRV dat ze niet mocht meepraten tijdens politieke gesprekken. "Dit staat mijn journalistieke vrijheid in de weg", meende Muusse, die daarop besloot te vertrekken.