De Britse actrice Rose Ayling-Ellis wordt de allereerste dove deelnemer van de Britse versie van dansprogramma Strictly Come Dancing, dat wordt uitgezonden door BBC One. Dat meldt The Guardian.

De 26-jarige actrice is de twaalfde beroemdheid die meedoet aan het nieuwe seizoen van het programma. Na de aankondiging donderdagavond vertelde Ayling-Ellis verheugd te zijn om deel te nemen aan de show, maar gaf toe dat het ook "een beetje eng" was.

"Het is het moeilijkste geheim dat ik ooit heb moeten bewaren, dus het voelt geweldig om dit eindelijk in de openbaarheid te brengen", aldus de actrice, die onder andere in de soap EastEnders speelt.

"Ik hoop dat ik de dovengemeenschap trots zal maken en meer barrières wegneem. Maar ik ben ook erg opgewonden om een ​​ongelooflijke nieuwe vaardigheid te leren en, beter nog: ik leer het terwijl ik prachtige jurken draag die speciaal voor mij zijn gemaakt."

Eerder dit jaar vertelde Ayling-Ellis dat ze nooit dove mensen op televisie zag, "dus ik had nooit gedacht dat het mogelijk zou zijn om hier te werken, om dit te doen".

De Nederlandse versie van Strictly Come Dancing werd in 2013 na een seizoen van de buis gehaald. Het werd geproduceerd door Eyeworks, dat naar eigen zeggen door bezuinigingen de stekker eruit moest trekken.