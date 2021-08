Marcel van Roosmalen, die in de talkshow De Vooravond een afsluitende column verzorgde, heeft spijt dat hij aanvankelijk 'ja' zei tegen het voorstel om dat te doen. De schrijver en presentator was te zien als pratende plant, maar had dit achteraf gezien niet willen doen.

"Ik heb de indruk dat het nú moet gebeuren in mijn leven, maar daardoor zeg ik soms tegen te veel dingen ja", vertelt Van Roosmalen in gesprek met de Volkskrant.

Een van die voorbeelden is zijn rol als plant in De Vooravond. De kijker zag aan het eind van het door Fidan Ekiz en Renze Klamer programma een pratende plant, waarvan de stem werd verzorgd door Van Roosmalen.

"Ik wilde graag een weekafsluitende column op televisie en had daar op verzoek een voorstel voor geschreven en naar de juiste mensen gemaild. Een van hen kwam ik tegen op het station Hilversum Mediapark. Een heel aardige man, maar hij had mijn mails niet beantwoord, dus ik besprong hem."

Zijn initiatief had succes, want Van Roosmalen werd gebeld of hij als plant of als theepot een korte samenvatting wilde verzorgen van de dagelijkse talkshow. "Bij de evaluatie, een paar maanden later, zei ik dat ik niet wist of ik door wilde, ook omdat veel mensen 'plant' tegen me zeiden. Ik zei voor de grap dat ik misschien wel verder wilde als pratend schilderij of pratende hond."

Dat leidde ertoe dat de column van de Media Inside-presentator daarna werd 'verteld' door de hond van een van de medewerkers van De Vooravond. "Maar dat was natuurlijk ook raar, ik mocht bovendien niet echt kritisch zijn op de gasten van het programma. Het maakt natuurlijk ook nul indruk wat een hond of plant ergens van vindt. Dus ik wist al snel: als ik terugkom, dan als mezelf. Ik ben komend seizoen te druk, maar voor daarna houd ik me aanbevolen."