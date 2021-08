Religion of Sports en PRX zijn bezig met de zevendelige podcast False Idol over de Zuid-Afrikaanse paralympische sprinter Oscar Pistorius, meldt Deadline donderdag.

De serie wordt gepresenteerd door sportverslaggever Tim Rohan en onderzoekt de zes maanden nadat Pistorius als eerste atleet met een prothese deelnam aan de Olympische Spelen. Ook gaat de serie in op hoe de Zuid-Afrikaan in februari 2013 werd gearresteerd voor de moord op zijn vriendin Reeva Steenkamp.

De 34-jarige Pistorius vuurde vier keer door de wc-deur van zijn huis en trof Steenkamp onder meer in haar hoofd. Hij heeft steeds volgehouden dat hij dacht dat er een inbreker in de badkamer zat. De Zuid-Afrikaan kreeg in 2015 een celstraf opgelegd van vijftien jaar, in Zuid-Afrika de minimumstraf voor moord.

Diverse personen die het proces van dichtbij hebben meegemaakt worden geïnterviewd, onder wie Kim Martin, de neef van Steenkamp, en Andrea Johnson, die als aanklager in de Pistorius-zaak diende. Ook zijn er experts en journalisten aan het woord, onder wie de Zuid-Afrikaanse sprintster Geraldine Pillay.

"False Idol heeft tot doel het idee van Pistorius als held te deconstrueren en tegelijkertijd te onderzoeken hoe een tragedie als de dood van Reeva Steenkamp had kunnen gebeuren", aldus Rohan.