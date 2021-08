Martien, Erica, Montana en Maxime Meiland keren op 30 augustus terug voor een zesde seizoen Chateau Meiland en sinds de start van de realityserie heeft de familie al heel wat samen meegemaakt. Een boek, een Televizierring en gezinsuitbreiding: zo gaat het nu met de familie Meiland.

Waar de familie Meiland nu (soms twee-)wekelijks te zien is in een eigen realityserie, begon het in 2007 écht voor het gezin van Erica en Martien. Het stel verhuisde destijds met hun jonge dochters (Maxime is tien jaar oud, Montana twaalf) naar Frankrijk om een chambre d'hôte te openen en lieten zich daarbij volgen door de cameraploeg van het NPO-programma Ik Vertrek. Nog altijd is die uitzending één van de meest besproken afleveringen ooit van de serie.

Het avontuur in Frankrijk in Chateau de la Brosse loopt snel op een einde. Als het kasteel na ongeveer twee jaar eenmaal verbouwd is merkt het gezin dat de droom mooier was dan de werkelijkheid en besluiten ze terug te verhuizen naar Nederland. Toch blijft het kriebelen: wat als ze door waren gegaan in Frankrijk? En dus gaat de familie op zoek naar een nieuw kasteel.

De televisie lonkt ook, dus met de zoektocht naar een nieuwe plek, komt ook de zoektocht naar een omroep of zender die de familie wil volgen. De familie is heel blij met hoe ze zijn neergezet in Ik Vertrek en biedt zichzelf op allerlei plekken aan. Niemand hapt, tot producent Vincent ter Voert de knoop doorhakt en besluit gewoon te beginnen met filmen. Iedere week stuurt hij SBS6 een filmpje van de familie Meiland die in Frankrijk werkt aan de nieuwe droom en uiteindelijk hapt de zender.

Dat blijkt een verstandig besluit: sinds de start in 2019 is Chateau Meiland hét kijkcijferkanon van SBS6. Niet alleen de kijkcijfers zijn torenhoog: het programma wordt ook enorm gewaardeerd en wint in de jaar van de start meteen een Gouden Televizier-Ring. "We hebben SBS uit het slijk getrokken", zegt Martien in zijn speech bij de winst.

Het enorme succes van de televisieserie levert de familie reserveringen op tot jaren later, maar net als bij de eerste keer merken Martien en Erica dat ze het leven in Nederland missen. Ook dochter Maxime, die met haar ouders het avontuur is aangegaan, verhuist liever terug. En dus gaat de familie op zoek naar een nieuwe woning.

Het gehele vierde seizoen staat in teken van de grote verhuizing. Martien, Erica en Maxime kopen een woonboerderij in het Gelderse Hengelo en bereiden het chateau voor op de verkoop. Daar is alle ruimte voor door de coronapandemie: er kunnen geen gasten meer langskomen. Dat maakt de verkoop ook direct een stuk lastiger. Een investering in een goedlopende chambre d'hôte is toch een stuk risicovoller geworden.

Meest recent zien we de familie in Hengelo, waar weer een nieuw probleem is ontstaan: ze moeten de boerderij uit. De gemeente zegt dat de ingetrokken gebouwen lang niet allemaal gebruikt mogen worden als woningen en dus moet er een nieuw huis komen. De zoektocht gaat van start en uiteindelijk besluit de familie terug te willen verhuizen naar Noordwijk.

Er staat ook een grote verandering centraal in dit vijfde seizoen, want Maxime heeft een relatie en wil graag met haar Leroy gaan samenwonen. Aan het eind van het seizoen wordt duidelijk dat Maxime zwanger is en in verwachting is van een dochter. Samen met Leroy betrekt ze een huis in Noordwijk, op fietsafstand van de villa die haar ouders overkopen van de drummer van Kensington.

Het zesde seizoen van Chateau Meiland gaat dus op 30 augustus van start en hoewel Maxime in werkelijkheid bijna is uitgerekend, loopt het seizoen uiteraard wat achter. De verhuizing van Martien en Erica zal aan bod komen in het nieuwe seizoen en ook Montana wil gaan samenwonen met haar vriend Dirk, maar verder is het nog even afwachten.