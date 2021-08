Het is hét gesprek van de dag bij vele (virtuele) koffieautomaten: de RTL-datingshow B&B Vol liefde, waarin bed-and-breakfasteigenaren op zoek gaan naar de liefde. Het programma trekt dagelijks ruim 700.000 kijkers via RTL 4 en ook op Videoland is de show populair. NU.nl zet de kandidaten en de accommodaties die de kandidaten runnen op een rij.

Bert - Saint-Seine, Frankrijk

De 59-jarige Bert runt sinds 2012 La Cressonne (de waterkers, vernoemd naar het riviertje dat in de buurt stroomt) in de Franse Bourgogne, gevestigd in een oude boerderij. Bert, die in Nederland woonachtig was in het Oosten, biedt daar zes accommodaties aan. Hij maakt volgens de website van zijn B&B ook om de dag een verse maaltijd voor zijn gasten, gemaakt met producten uit zijn eigen tuin. Gasten die het leuk vinden om ook mee te helpen in de moestuin mogen meehelpen. Bert hoeft de komende periode in elk geval niet verlegen te zitten om gasten: in Humberto vertelde de tukker dat hij wordt overspoeld met mailtjes, maar ook met (vervelende) nachtelijke telefoontjes.

Debbie - Salerno, Italië

Begin 2020 opende de 31-jarige Debbie Casa Santangelo in het Zuid-Italiaanse stadje Salerno. Haar 'palazzo' stamt uit 1800 en was toen bezit van de familie Santangelo, dat de woning gebruikte als vakantieverblijf. Debbie heeft altijd veel gereisd en had altijd de droom een bed and breakfast te beginnen. Ze voelt zich naar eigen zeggen helemaal thuis in Salerno. "Ik hou van het authentieke Zuid-Italiaanse leven", schrijft ze op de website van haar B&B. In Casa Santangelo zijn vier kamers te vinden, maar Debbie runt de B&B niet alleen. Ze combineert haar werk ook nog met een andere baan.

Vincent - Valduggia, Italië

In de serie is de B&B van de 33-jarige Vincent nog niet open en wordt er nog hard geklust en geschrobd om de gasten straks te verwelkomen. Op de website van zijn vakantieverblijf is te zien dat je inmiddels een nachtje kan boeken in het Noord-Italiaanse Valduggia. Vincent omschrijft zijn Casa Valduggia als "huiselijk en authentiek" en de Nederlander denkt ook graag mee over natuuruitstapjes die zijn gasten in de omgeving willen maken. Vincent runt zijn B&B overigens met een zakenpartner.

Caroline - Bad Kleinkirchheim, Oostenrijk

De 49-jarige Caroline kreeg in 2018 een ernstig skiongeluk en moest gedwongen rust nemen. Ze besloot dat ze een eigen B&B wilde. "In een concept waarin alles samenkomt waar ik zo van houd en waar ik zoveel energie van krijg. Dit alles op een plek waar ik ook mijn retreats kan geven", schrijft ze op de website van haar onderkomen.

Ze besloot die te starten in Oostenrijk, waar ze als kind met haar gezin al vele vakanties vierde. De B&B kreeg de naam Rose's heart, vernoemd naar Roos, "de naam van het kind dat in mij leeft en mij inspireert. Hart is de bron van energie van waaruit ik werk, leef en liefheb". Ook haar hondje heet Rose.

Jacob - Albufeira, Portugal

Veruit de grootste B&B wordt gerund door de zestigjarige Jacob in Albufeira. Zijn Casa do Monte (heuvelhuis) ligt vlakbij de zee, maar op het terrein van 5.000 vierkante meter zelf is ook genoeg te beleven. Het heeft onder meer een zwembad en tennisbaan, omringd door tuinen en terrassen. De villa stond overigens een tijdje te koop, maar niet omdat Jacob er vanaf wil: hij was slechts benieuwd hoe het verblijf het zou doen in de woningmarkt. Het lijkt er overigens niet op dat hij zijn B&B binnenkort met een vrouw aan zijn zijde zal beheren, want alle vier de dames die tijdens het programma bij hem te gast zijn, hebben duidelijk laten blijken geen interesse in hem te hebben.

Roxanne - Roosendaal, Nederland

De 32-jarige Roxanne groeide op in de monumentale boerderij in Roosendaal en runt er nu een bed and breakfast. Na een studie modemanagement ging ze aan het werk in de modewereld, maar haar liefde voor koken en gastronomie was groter en dus verhuisde ze van Amsterdam terug naar Roosendaal. Filion's Place (vernoemd naar de achternaam van de familie) is niet alleen een logeeraccommodatie, ook organiseert de Roosendaalse er (zakelijke) evenementen. Roxanne heeft drie kamers beschikbaar voor gasten, die allemaal hun eigen bad- en woonkamer hebben. Ook heeft Roxanne het bedrijf Filion's Cooking, waarmee ze onder meer kookworkshops organiseert.