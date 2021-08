SBS6 komt binnenkort met een Nederlandse versie van het Vlaamse programma Down the Road, waarin zes mensen met het syndroom van Down op reis gaan. Gordon gaat de show presenteren, maakt hij woensdag bekend op Instagram Stories.

"Ja geweldig, ik mag het fantastische programma Down the Road presenteren", kondigt Gordon aan.

Hij voelt zich vereerd en heeft er veel zin in. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik er zo ontzettend naar uitkijk. Sowieso vind ik het een heel kwetsbare groep in onze samenleving, wat mij enorm aanspreekt. En ik ben natuurlijk enorm nieuwsgierig naar hoe leven zij, hoe denken zij, wat doen zij?"

In Vlaanderen wordt het programma al enige jaren met veel succes gemaakt met Dieter Coppens als presentator. Het derde seizoen wordt momenteel uitgezonden op NPO3.