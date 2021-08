Expeditie Robinson is na een jaar terug van weggeweest en langzaamaan zijn de namen van de deelnemers van het nieuwe seizoen binnengedruppeld. Sieneke, Dennis Schouten en Yuki Kempees zijn de laatste namen die zijn toegevoegd aan de kandidatenlijst. Het survivalprogramma is dit jaar opgenomen in Kroatië en telt twee afleveringen per week.

Sieneke (29) - Zangeres

Sieneke bracht dit jaar nog het nummer Wat 'n Ellende uit, maar is veruit het bekendst door haar deelname aan het Eurovisie Songfestival van 2010. De zangeres werd door Pierre Cartner uitgekozen om Ik ben Verliefd (Sha-la-lie) te zingen, maar haalde de finale niet.

Dennis Schouten (26) - Verslaggever

Dennis Schouten was jarenlang te zien als verslaggever bij PowNed en was goede vrienden met Wilfred Genee, maar door zijn deelname aan Expeditie Robinson lijkt daar iets mis te zijn gegaan. De kandidaten wordt altijd strenge geheimhouding opgelegd, maar van Schouten wordt al een hele tijd gezegd dat hij meedoet. Genee zou zijn mond voorbij hebben gepraat en dat heeft ruzie veroorzaakt tussen de twee. Momenteel is Schouten volop in het nieuws vanwege de strijd die hij en Jan Roos voeren tegen Televizier: hun programma Roddelpraat maakt geen kans meer op de winst.

Yuki Kempees (33) - DJ

De naam Yuki Kempees zal niet direct iedereen iets zeggen, maar het dj-trio waar hij deel van uitmaakt wel: Kris Kross Amsterdam. Door de lockdown heeft de dj veel minder kunnen toeren en waarschijnlijk was er daarom ineens ruimte in de agenda voor deelname aan het programma.

John de Bever (56) - Zanger

Oud-voetballer en zanger John de Bever is geen onbekende in overlevingsprogramma's. De 56-jarige De Bever deed in 2014 al eens mee aan Fort Boyard, maar is toch vooral bekend door Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Het nummer werd hét anthem van het vrouwenelftal tijdens het EK vrouwenvoetbal in 2017.

Sterrin Smalbrugge (28) - Ecoloog

Slangenexpert Sterrin Smalbrugge is steeds vaker op televisie te zien en schreef twee boeken. De ecologe zet zich in voor het behoud van diverse reptielensoorten en is niet onbekend met in de wildernis overleven: voor haar werk is ze regelmatig op allerlei ruige terreinen te vinden.

René van Meurs (35) - Cabaretier

René van Meurs is stand-upcomedian en cabaretier en won in 2012 zowel de jury- als de publieksprijs tijdens het Camerettenfestival. Van Meurs treedt al jaren op in diverse grote theaters en deed in 2017 mee als teamcaptain aan het programma Rare Jongens van BNNVARA.

Sylvana IJsselmuide (26) - Presentatrice

De 26-jarige Sylvana IJsselmuide werkt als presentatrice voor onder meer Dumpert en XITE, ook is zij model. IJsselmuide is Formule 1-fan en verschijnt in diverse programma's over de autosport. In 2020 werd ze benoemd tot Mooiste vrouw van Nederland door FHM.

Dyantha Brooks (32), presentatrice

Als Shownieuws-presentatrice zit Dyantha Brooks normaal gesproken aan de desk om iedereen zo snel mogelijk nieuwtjes over bekend Nederland te laten weten, maar haar deelname aan Expeditie Robinson moest ze geheim houden. Om haar deelname te verhullen, vertelde ze het publiek dat ze in Portugal ging wonen.

Jasper Demollin (30), televisiemaker

Jasper Demollin is vooral bekend van het televisieprogramma Streetlab, waarin al te zien is dat hij een uitdaging niet uit de weg gaat. De televisiemaker is al sinds jonge leeftijd vegetariër, wat het bestaan op een onbewoond eiland nog wel eens ingewikkeld kan maken, aangezien er grotendeels geleefd wordt van wat er gevonden en gevangen wordt.

Sandra Ysbrandy (52), televisiekok

Er zal ongetwijfeld naar Sandra Ysbrandy, kok bij Life 4 You en Tijd voor MAX, gekeken worden als de deelnemers een creatieve maaltijd willen op het Kroatische eiland. De 52-jarige televisiekok weet in Kook mee met MAX iedere dag iets vers op tafel te zetten, maar met het kleine rantsoen dat de deelnemers krijgen bij Expeditie Robinson wordt het een stuk spannender.

Annemiek Koekoek (27), boerin

Haar deelname aan Boer zoekt Vrouw leverde Annemiek Koekoek een flinke bak kritiek op, maar bij Expeditie Robinson wil ze het toch nog eens proberen op televisie. De boerin werd als niet al te sympathiek gezien en vond als deelnemer aan het programma uiteindelijk niet de liefde. Voorheen ging het boeren goed af in het survivalprogramma: Bertie Steur (ook van Boer zoekt Vrouw) en Jan Bronninkreef wonnen hun seizoenen.

Defano Holwijn (29), YouTuber

Presentator, YouTuber, acteur en rapper Defano Holwijn werd al een tijdje genoemd als potentiële kandidaat. Normaal gesproken is Holwijn erg actief op Instagram, maar zijn account werd ineens gevuld met oude berichten. Daarnaast werd zijn podcastprogramma Convo tijdelijk overgenomen door anderen.

Britte Lagcher (32), actrice

De meeste kijkers van Expeditie Robinson zullen Britte Lagcher herkennen van haar rol in een van de andere successeries van RTL: Meisje van Plezier. De actrice zag haar agenda een stuk leger worden door de coronacrisis, want eigenlijk zou ze in het theater te zien zijn met De brieven van Mia. Dat stuk moest verplaatst worden naar het voorjaar van 2022 als gevolg van de restricties vanwege de coronapandemie.

Robbert Rodenburg (23), YouTuber

Robbert Rodenburg werd door fans al langere tijd genoemd als kandidaat van het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson. De YouTuber is bekend van zijn interviews in zijn eigen serie Open Kaart en is goed bevriend met oud-deelnemers als Anna Nooshin en Rijk Hofman.

Eva van de Wijdeven (36), actrice

Actrice Eva van de Wijdeven, bekend van rollen in Dunya en Desie en A'dam & E.V.A., heeft geprobeerd zich voor te bereiden, maar ontdekte al snel dat dat eigenlijk geen optie was. "Nou, ik zal je zeggen, je kan voorbereiden wat je wil, maar het maakt geen zak uit, het lot bepaalt. Wees in het moment, laat de controle los, pas je aan, werk samen; strategieën ontstaan in het moment. Kortom, dat is survivallen!"

Jan van Halst (52), oud-voetballer

Jan van Halst volgde het survivalprogramma nooit, maar zijn kinderen stonden erop dat hij mee zou doen toen hij de vraag kreeg. "Ik krijg vaker uitnodiging voor programma's en die sla ik altijd af", vertelt de voormalige voetballer in gesprek met NU.nl. "Maar Expeditie Robinson past bij mij: het gaat over goed voorbereiden, overleven, intens samenwerken en leiderschap."

Hij heeft zich naar eigen zeggen "maniakaal" voorbereid. "Twee maanden van tevoren, ondanks het advies om dat juist niet te doen, extra hard gaan trainen. Ik heb een personal trainer ingehuurd en een trainingskamp georganiseerd. Vier dagen keihard trainen, waarbij ik dagelijks alleen een bakje rijst at. Ik wilde de hongerpijn vooraf voelen."

"Doordat ik lichamelijk zo fit was, werd ik geestelijk ook steeds fitter. Ik voelde een bepaalde scherpte in m'n hoofd, zoals ik me voelde toen ik topvoetballer was."

De 52-jarige analist heeft drie doelen: "Niet in de eerste ronde eruit vliegen, de samensmelting halen en relevant zijn. Dus: niet als een grijze muis meedoen en er ongemerkt via de achterdeur uit."

Jasmine Sendar (43), actrice

Jasmine Sendar brak in 1999 door als actrice in de soap Goudkust en maakte later de overstap naar Onderweg naar morgen. In 2020 deed ze mee aan de vipversie van First Dates.

Stefano Keizers (33), komiek

Stefano Keizers is komiek en deed eerder mee aan Het Perfecte Plaatje, waarin hij tweede werd. Hij was niet direct enthousiast over meedoen aan Expeditie Robinson. "Ik had eigenlijk altijd tegen mezelf gezegd: dit is het enige programma waar ik nooit aan mee ga doen. Ik vind het veel te heftig, veel te eng. Maar op het moment dat ze me vroegen, kreeg ik meteen een kriebel in m'n buik en dacht: nee, weet je, dit is zo'n groot avontuur, ik moet gewoon meedoen."