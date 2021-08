Expeditie Robinson is na een jaar terug van weggeweest en langzaamaan druppelen de namen van de deelnemers van het nieuwe seizoen binnen. Het survivalprogramma is dit jaar opgenomen in Kroatië en telt twee afleveringen per week.

Jan van Halst, oud-voetballer en huidig voetbalanalist bij Ziggo Sport, is de nieuw bekendgemaakte deelnemer.

Van Halst volgde het survivalprogramma nooit, maar zijn kinderen stonden erop dat hij mee zou doen toen hij de vraag kreeg. "Ik krijg vaker uitnodiging voor programma's en die sla ik altijd af", vertelt de voormalig voetballer in gesprek met NU.nl. "Maar Expeditie Robinson past bij mij: het gaat over goed voorbereiden, overleven, intens samenwerken en leiderschap."

Hij heeft zich naar eigen zeggen "maniakaal" voorbereid. "Twee maanden van tevoren, ondanks het advies om dat juist niet te doen, extra hard gaan trainen. Ik heb een personal trainer ingehuurd en een trainingskamp georganiseerd. Vier dagen keihard trainen, waarbij ik dagelijks alleen een bakje rijst at. Ik wilde de hongerpijn vooraf voelen."

"Doordat ik lichamelijk zo fit was, werd ik geestelijk ook steeds fitter. Ik voelde een bepaalde scherpte in m'n hoofd, zoals ik me voelde toen ik topvoetballer was."

De 52-jarige analist heeft drie doelen: "Niet in de eerste ronde eruit vliegen, de samensmelting halen en relevant zijn. Dus: niet als een grijze muis meedoen en er ongemerkt via de achterdeur uit."

1 Dit is de derde deelnemer van Expeditie Robinson

Jasmine Sendar (43) - Actrice

Jasmine Sendar brak in 1999 door als actrice in de soap Goudkust en maakte later de overstap naar Onderweg naar morgen. In 2020 deed ze mee aan de vipversie van First Dates.

Stefano Keizers (33) - Komiek

Stefano Keizers is komiek en deed eerder mee aan Het Perfecte Plaatje waar hij tweede werd. Hij was niet direct enthousiast over meedoen aan Expeditie Robinson. "Ik had eigenlijk altijd tegen mezelf gezegd: dit is het enige programma waar ik nooit aan mee ga doen. Ik vind het veel te heftig, veel te eng. Maar op het moment dat ze me vroegen, kreeg ik meteen een kriebel in m'n buik en dacht: nee weet je, dit is zo'n groot avontuur, ik moet gewoon meedoen."