Omroep MAX organiseert midden augustus een inzamelingsactie voor de mensen die getroffen zijn door de overstromingen in Limburg. Op 18 augustus wordt in drie speciale live-uitzendingen, die worden gepresenteerd door Dionne Stax en Jan Slagter, geld opgehaald. Ook is er 's avonds in Op1 aandacht voor de actie.

Volgens Slagter zitten nog veel Limburgers "met de handen in het haar" en hebben ze dringend hulp nodig. "MAX draagt graag zijn steentje bij, in de vorm van deze nationale inzamelingsactie. Ik roep iedereen, inclusief bedrijven, op om woensdag 18 augustus te doneren. Indien mogelijk natuurlijk. Dat mag een groot of klein bedrag zijn. Immers, alle kleine beetjes helpen", zegt hij.

De uitzendingen worden gemaakt vanaf het Theodoor Dorrenplein in Valkenburg, de stad die zwaar werd getroffen door de overstromingen. Behalve bewoners zijn ook bekende Limburgers als André Rieu en Rowwen Hèze aanwezig. Ook zijn er bijdragen van Huub Stapel, Lilianne Ploumen en André van Duin.

Eind vorige maand stond de teller voor de inzamelactie Giro 777 voor Limburg op 10 miljoen euro. In totaal 190.000 donateurs maakten geld over. Het Nationaal Rampenfonds startte de actie op 16 juli, nadat hevige regenval en hoogwater tot grote problemen in Limburg hadden geleid.