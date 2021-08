Ruim 1,46 miljoen mensen hebben dinsdagavond de televisie voor We zijn er Bijna! op NPO1 afgestemd. Martine van Os gaat in het programma wederom met een groep ouderen mee op vakantie.

Het seizoen speelt zich dit jaar vanwege de coronapandemie af in Nederland en de groep vakantiegangers reist langs bekende en onbekende plekken in Nederland.

Van Os vertelde eerder aan het AD dat ze een bepaalde leegte voelde doordat het vorige seizoen niet doorging. De presentatrice vindt het belangrijk helemaal onderdeel van de groep te worden. "Ik wil echt onderdeel zijn van het gezelschap, ga niet tussen de opnames door even naar huis, ook al was dat nu niet ver weg. Mijn man is wel een paar keer langsgekomen, dat gaat in het buitenland niet."

De huldiging van de olympische sporters in Den Haag werd door 755.000 mensen bekeken.