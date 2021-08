Zanger Simon Keizer en presentatrice Britt Dekker vormen samen een duo in Het Jachtseizoen, dat voor het eerst op televisie te zien is in plaats van YouTube. De Volendamse zanger vertelt in gesprek met NU.nl over zijn deelname.

De opnames voor de eerste televisiereeks werden begin dit jaar een aantal keer uitgesteld vanwege de coronapandemie, maar inmiddels zijn de eerste bekende duo's op de vlucht geslagen voor StukTV-trio Giel de Winter, Thomas van der Vlugt en Stefan Jurriens.

Keizer was samen met Dekker verantwoordelijk voor de aftrap op televisie. De spanning zat er volgens hem al ver voor de opnames in. "Het moment dat ik ja zei, zat ik er eigenlijk al middenin voor mijn gevoel. Tijdens de opnames voelde het als een ongoing adrenalinekick. Die duurde echt een paar uur. Je voelt je letterlijk achternagezeten."

De samenwerking met Dekker bleek een gouden greep. "Britt is competitief genoeg om te willen winnen", vertelt Keizer. "Je zou denken dat ze heel impulsief is en ter plekke van alles bedenkt, maar ze gaat juist heel doordacht te werk, dat vond ik heel leuk aan haar. Ik kende Britt al een beetje. Ze is bijvoorbeeld te gast geweest bij mijn podcast en ze kwam voor ze bekend werd als vijftienjarige al naar onze shows. Ik vond haar altijd al een leuk mens. Dan gaat zo'n vlucht echt wel makkelijker."

'Ik raakte compleet opgeslokt door het spel'

Voor de helft van Nick & Simon-duo was vooral de populariteit van het programma opvallend. "Voorbijgangers herkenden eerst onze oranje overalls, niet wie wij waren. Ze vroegen gelijk: 'moeten we jullie helpen?'"

Dat bleek niet altijd even handig. "Op een gegeven moment liepen we een schoolklas tegen het lijf. Die werd helemaal wild toen ze ons zagen. Britt en ik beseften ineens: misschien zijn ze juist fan van de jongens die ons achternazitten en is hun om hulp vragen niet slim. Straks geven ze onze locatie aan ze door. Dat was best een mindfuck", aldus de zanger.

Terugkijkend was zijn deelname aan het programma alles wat Keizer ervan had verwacht. "Ik raakte compleet opgeslokt door het spel, precies wat ik had verwacht. Als ik een spelletje speel moet ik winnen. Het lastigste? Dat je je telefoon niet mag gebruiken. Elke keer als je bij iemand in de auto stapt moet je vragen of je een telefoon mag lenen. Toen werd wel weer bevestigd hoe afhankelijk ik van dat ding ben."