De Amerikaanse Jackass-ster Bam Margera klaagt zijn oud-collega Johnny Knoxville en regisseurs Spike Jonze en Jeffrey Tremaine aan. Ook Paramount Pictures, MTV, Dickhouse Entertainment en Gorilla Flicks worden aangeklaagd, meldt TMZ maandag.

Margera, die eigenlijk Brandon Cole Margera heet, maakte sinds het begin van de Jackass-franchise in 2000 deel uit van het team, dat bekend is om de absurde stuntfilmpjes.

De acteur beweert dat Knoxville, Jonze en Tremaine hem in 2019 dwongen een 'wellnessovereenkomst' te ondertekenen, terwijl hij in een afkickkliniek zat.

Als Margera zich aan deze overeenkomst hield, mocht hij deelnemen aan de vierde Jackass-film die binnenkort verschijnt. Hij had echter niet de mogelijkheid om de overeenkomst te laten bekijken door een advocaat.

Volgens de 41-jarige acteur verplichtte de overeenkomst hem om regelmatig drugs- en alcoholtesten te ondergaan en werd hij gedwongen om medicijnen te nemen die hem depressief maakten en uitputten. Ook zouden ze zijn vermogen om te reizen, te werken en zijn leven te leiden hebben beperkt.

Margera spreekt van onmenselijke behandeling

Uiteindelijk werd Margera ontslagen, omdat hij zich niet aan deze voorwaarden had gehouden. Volgens hem was dat omdat hij positief testte op Adderall, een medicijn dat hem naar eigen zeggen al tien jaar wordt voorgeschreven.

De Amerikaanse acteur noemt zijn behandeling door het Jackass-team en producent Paramount Pictures onmenselijk en discriminerend. Margera eist een schadevergoeding en vraagt ​​om een ​​verbod waarmee de release van de vierde Jackass-film wordt geblokkeerd.

In juni vertelde Jackass-ster Steve-O, die eigenlijk Stephen Glover heet, in de podcast van komiek en presentator Howie Mandel dat Margera met een verslaving kampte en mentaal in slechte toestand verkeerde.

Ook kreeg Margera een contactverbod opgelegd, waardoor hij Tremaine niet meer mocht benaderen. De regisseur werd naar eigen zeggen sinds begin van dit jaar door Margera bedreigd.